Cinéma à Sévérac d’Aveyron “Notre Dame brûle” et présentation du Centre de Secours

Cinéma à Sévérac d’Aveyron “Notre Dame brûle” et présentation du Centre de Secours, 13 mai 2022, . Cinéma à Sévérac d’Aveyron “Notre Dame brûle” et présentation du Centre de Secours

2022-05-13 – 2022-05-13 5 EUR RDV à la Salle d’animations à 18h pour la première séance pour les enfants, à 19h30 pour se restaurer sur place avec « Mika Pizza ».

20h30 : présentation du Centre de Secours de Sévérac par les pompiers.

21h : projection de « Notre-Dame brûle ».

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian.

Durée : 1h50. Séance de cinéma à Sévérac-le-Château avec la Mairie de Sévérac d’Aveyron et l’association Mondes et Multitudes. RDV à la Salle d’animations à 18h pour la première séance pour les enfants, à 19h30 pour se restaurer sur place avec « Mika Pizza ».

20h30 : présentation du Centre de Secours de Sévérac par les pompiers.

21h : projection de « Notre-Dame brûle ».

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian.

Durée : 1h50. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville