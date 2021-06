Pierrefort Pierrefort Cantal, Pierrefort Cinéma à Pierrefort « Ma mère est folle » Pierrefort Pierrefort Catégories d’évènement: Cantal

Cinéma à Pierrefort « Ma mère est folle » 2021-06-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-22 22:00:00 22:00:00 Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou

Pierrefort Cantal Pierrefort EUR 4.5 4.5 Séance de cinéma avec le film « Ma mère est folle » mairie-pierrefort@wanadoo.fr +33 4 71 23 31 16 Séance de cinéma avec le film « Ma mère est folle »

Salle Roger Besse 27, Avenue Georges Pompidou