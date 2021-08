Ollioules Ollioules Ollioules, Var Cinéma à Ollioules Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Cinéma à Ollioules Ollioules, 12 août 2021, Ollioules. Cinéma à Ollioules 2021-08-12 – 2021-08-12 Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas

Ollioules Var A 16h : La Pat’Patrouille, le film.

A 18h : OSS 117.

A 21h : Jungle Cruise.



Organisation sécurisée, gestes barrières et masques obligatoires. +33 4 94 63 11 74 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

