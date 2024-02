CINÉMA À L’ESPACE CASSIN « WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE » Espace Cassin Bitche, samedi 9 mars 2024.

CINÉMA À L’ESPACE CASSIN « WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE » Espace Cassin Bitche Moselle

Samedi

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection grand public on vous propose le film d’animation des studios Disney, « Wish Asha et la bonne étoile »

SYNOPSIS :Jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, Asha vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force cosmique une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le Roi Magnifico et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut réellement produire des miracles…

Tarifs Plein 6€ / Réduit 5,50€ / -14 ans 4,50€

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

Vente de Pop-corn par la Ferme LANG !Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est

L’événement CINÉMA À L’ESPACE CASSIN « WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE » Bitche a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU PAYS DE BITCHE