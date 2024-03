CINÉMA À L’ESPACE CASSIN ‘LE DERNIER JAGUAR’ Espace Cassin Bitche, samedi 23 mars 2024.

Samedi

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la Ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’Espace Cassin.

Pour cette projection on vous propose le film « Le Dernier Jaguar ».

SYNOPSIS Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli. Mais l’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver !

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

Vente de Pop-corn par la Ferme LANG !Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est

