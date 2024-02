CINÉMA À L’ESPACE CASSIN BOB MARLEY ONE LOVE Espace Cassin Bitche, samedi 9 mars 2024.

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection grand public on vous propose le film biographique « Bob Marley: One Love », réalisé par Reinaldo Marcus Green et Zach Baylin

SYNOPSIS « Bob Marley: One Love » célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité.

Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire.

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

Vente de Pop-corn par la Ferme LANG !Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est communication@ville-bitche.fr

