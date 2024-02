CINÉMA À L’ESPACE CASSIN AQUAMAN 2 Bitche, samedi 10 février 2024.

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection grand public on vous propose Aquaman 2, réalisé par David Leslie Johnson-McGoldrick

SYNOPSIS Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l’anéantir, Aquaman doit s’associer à son frère Orm ancien roi d’Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d’une destruction irréversible.

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

Vente de Pop-corn par la Ferme LANG !Tout public

6 EUR.

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

Espace culturel René Cassin Rue Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est

