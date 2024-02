CINEMA A L’AUDITOIRE DE JOINVILLE : »BONNARD PIERRE ET MARTHE » Joinville, mardi 5 mars 2024.

CINEMA A L’AUDITOIRE DE JOINVILLE : »BONNARD PIERRE ET MARTHE » Joinville Haute-Marne

Tout public

A 20h BONNARD Pierre et Marthe Durée 2h02

Résumé Le peintre français Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l’énigmatique Marthe. En effet, celui que son pays natal surnommait le « peintre du bonheur » a fait le portrait de son épouse, une aristocrate autoproclamée, dans plus d’un tiers de ses tableaux. Consacré à l’impressionnisme et à l’abstraction, Bonnard fonde en 1888 le groupe des Nabis avec d’autres artistes. Plus tard, Marthe sombre dans la folie 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-05

17 Rue de l’Auditoire

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

