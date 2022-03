Cinéma à Houppeville Salle du Vivier Houppeville Catégories d’évènement: Houppeville

Salle du Vivier, le mercredi 20 avril à 18:00

Cinéma à la salle du Vivier – Mercredi 20 avril 2022 Séance de 18h : “King” Séance de 20h : “Maison de retraite”

Tarifs : Adultes 5€ – Enfants 4€ – Carte 10 places : 38€

