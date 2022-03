Cinéma à Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Cinéma à Bretoncelles Bretoncelles, 28 mai 2022, Bretoncelles. Cinéma à Bretoncelles Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28 Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris

Bretoncelles Orne Bretoncelles Pratique : à la salle des fêtes

– 17h : séance à destination du jeune public

– 19h30 : bar et animation

– 20h30 : séance tout public.

Programmation sur la page Facebook de Bretoncelles. Une organisation de la commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem Théâtre. Pratique : à la salle des fêtes

– 17h : séance à destination du jeune public

– 19h30 : bar et animation

– 20h30 : séance tout public.

Programmation sur la page Facebook de Bretoncelles. Une organisation de la commune de Bretoncelles et la Compagnie… +33 2 37 37 23 27 https://www.facebook.com/bretoncelles/ Pratique : à la salle des fêtes

– 17h : séance à destination du jeune public

– 19h30 : bar et animation

– 20h30 : séance tout public.

Programmation sur la page Facebook de Bretoncelles. Une organisation de la commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem Théâtre. Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT CdC Coeur du Perche

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Autres Lieu Bretoncelles Adresse Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Ville Bretoncelles lieuville Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Departement Orne

Bretoncelles Bretoncelles Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretoncelles/

Cinéma à Bretoncelles Bretoncelles 2022-05-28 was last modified: by Cinéma à Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles 28 mai 2022 Bretoncelles Orne

Bretoncelles Orne