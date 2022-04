Cinéma à Bagnères de Bigorre : Ma famille afghane

Cinéma à Bagnères de Bigorre : Ma famille afghane

2022-04-27 – 2022-04-27 Le cinéma Le Maintenon dispose d’une salle de 112 places (dont 4 “love seats”, des sofas à deux places dédiés aux amoureux mais aussi aux spectateurs en situation de handicap ou à forte corpulence).

Des emplacements supplémentaires sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant.

Les tarifs des séances varient de 3 à 6,50 €.

– plein tarif : 6,50 €

– le mercredi : 5,50 €

– étudiants, chômeurs et seniors : 5,50 € (tous les jours)

– moins de 15 ans : 4,00 €

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d'origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l'actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien

Des emplacements supplémentaires sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant.

Les tarifs des séances varient de 3 à 6,50 €.

– plein tarif : 6,50 €

– le mercredi : 5,50 €

– étudiants, chômeurs et seniors : 5,50 € (tous les jours)

– moins de 15 ans : 4,00 €

– séance “ciné passion” (un mardi par mois) : 3 € dernière mise à jour : 2022-04-12 par

