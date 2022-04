Cinéma à Bagnères de Bigorre : Le Médecin imaginaire

Cinéma à Bagnères de Bigorre : Le Médecin imaginaire, 30 avril 2022, . Cinéma à Bagnères de Bigorre : Le Médecin imaginaire

2022-04-30 – 2022-04-30 Le cinéma Le Maintenon dispose d’une salle de 112 places (dont 4 “love seats”, des sofas à deux places dédiés aux amoureux mais aussi aux spectateurs en situation de handicap ou à forte corpulence).

Des emplacements supplémentaires sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant.

Les tarifs des séances varient de 3 à 6,50 €.

– plein tarif : 6,50 €

– le mercredi : 5,50 €

– étudiants, chômeurs et seniors : 5,50 € (tous les jours)

– moins de 15 ans : 4,00 €

– séance "ciné passion" (un mardi par mois) : 3 €

