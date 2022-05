Cinéma à Bagnères de Bigorre : La revanche des Crevettes pailletées Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Le cinéma Le Maintenon dispose d’une salle de 112 places (dont 4 “love seats”, des sofas à deux places dédiés aux amoureux mais aussi aux spectateurs en situation de handicap ou à forte corpulence).

Des emplacements supplémentaires sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant.

Les tarifs des séances varient de 3 à 6,50 €.

– plein tarif : 6,50 €

– le mercredi : 5,50 €

– étudiants, chômeurs et seniors : 5,50 € (tous les jours)

– moins de 15 ans : 4,00 €

