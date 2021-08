Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Cinéma à Bagnères de Bigorre : De bas étage Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Cinéma à Bagnères de Bigorre : De bas étage 2021-08-28 21:00:00 au cinéma Le Maintenon (9 rue Alfred Rolland) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Le cinéma Le Maintenon dispose d’une salle de 112 places (dont 4 “love seats”, des sofas à deux places dédiés aux amoureux mais aussi aux spectateurs en situation de handicap ou à forte corpulence).

Des emplacements supplémentaires sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant.

Les tarifs des séances varient de 3 à 6,50 €.

– plein tarif : 6,50 €

– le mercredi : 5,50 €

– étudiants, chômeurs et seniors : 5,50 € (tous les jours)

– moins de 15 ans : 4,00 €

– séance "ciné passion" (un mardi par mois) : 3 €

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente de s'en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne payent plus comme avant et les quelques alternatives professionnelles qui s'offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d'un an qu'il adore.

+33 5 62 91 12 00
http://www.parvis.net/le-programme/cinema

