Bagnères-de-Bigorre

Cinéma à Bagnères de Bigorre : Adieu les cons Bagnères-de-Bigorre, 11 juin 2021-11 juin 2021, Bagnères-de-Bigorre. Cinéma à Bagnères de Bigorre : Adieu les cons 2021-06-11 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-11 au cinéma Le Maintenon (9 rue Alfred Rolland) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Le cinéma Le Maintenon dispose d’une salle de 112 places (dont 4 « love seats », des sofas à deux places dédiés aux amoureux mais aussi aux spectateurs en situation de handicap ou à forte corpulence).

Des emplacements supplémentaires sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant.

Les tarifs des séances varient de 3 à 6,50 €.

– plein tarif : 6,50 €

– le mercredi : 5,50 €

– étudiants, chômeurs et seniors : 5,50 € (tous les jours)

– moins de 15 ans : 4,00 €

– séance « ciné passion » (un mardi par mois) : 3 € Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.

Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable +33 5 62 91 12 00 http://www.parvis.net/le-programme/cinema Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.

