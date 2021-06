CinéMA #82 La Plage Autet, 27 août 2021-27 août 2021, Autet.

CinéMA #82

La Plage Autet, le vendredi 27 août à 21:30

### Ciné plein-air ### CinéMA #82 _Et au milieu coule une rivière_ / 1992 / 2h03min / Drame (Titre original : _A River Runs Through It_) Robert Redfort (réalisation) avec Brad Pitt, Craig Scheffer, Emily Lloyd. Adapté de la nouvelle « La Rivière du sixième jour » de Norman Maclean L’amour de la pêche à la mouche. La rivière Pieds-Noir. Le Montana. Deux frères. Deux vies. Les frères Maclean, Norman et Paul, grandissent à Missoula, au Montana, avec leur père, le ministre presbytérien John, de qui ils apprennent l’amour de la pêche à la mouche de la rivière Pieds-Noirs. Norman et Paul sont instruits à la maison et doivent adhérer au strict code moral et éducatif de leur père. Jeunes hommes, les frères naviguent dans une chute d’eau dangereuse. Norman part étudier à l’université de Dartmouth; à son retour six ans plus tard, il constate que Paul est devenu un pêcheur habile…

Entrée libre

« Et au milieu coule une rivière », Robert Redfort

La Plage Autet Rue des Fontenis 70180 Autet Autet Haute-Saône



