CinéMA #82 La Plage Autet, 27 août 2021, Autet.

CinéMA #82

La Plage Autet, le vendredi 27 août à 20:30

CinéMA #82 ———- ### Et au milieu coule une rivière / 1992 / 2h03min / Drame. Titre original : A River Runs Through It Robert Redfort (réalisation) avec Brad Pitt, Craig Scheffer, Emily Lloyd. Adapté de la nouvelle « La Rivière du sixième jour » de Norman Maclean À l’image du livre, le film se présente comme une chronique romancée, une sorte de poème, d’hymne à la nature et aux paysages grandioses et sauvages du Montana. L’histoire retrace la vie de deux frères, élevés par un père pasteur passionné de pêche à la mouche. Leur caractère les différencie et les emmène sur des chemins de vie opposés, mais les joies simples que leur procure la pêche à la mouche et les gestes appris, répétés, sublimés du lancer de ligne, demeurent. Symbolique, la pêche s’identifie aux principes rigides que le père veut inculquer à ses fils : le silence, la patience, la maîtrise de soi et un profond sens de l’harmonie. Un film magnifique, projeté au bord de la Saône, comme si les décors prenaient vie. Ciné plein-air N’hésitez pas à apporter chaises, transats, pulls, couvertures, plaids…

Entrée libre.

Trouver son propre chemin

La Plage Autet Rue des Fontenis 70180 Autet Autet Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T20:30:00 2021-08-27T22:30:00