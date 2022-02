Cinéma 7ème Art Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Cinéma 7ème Art Cinéma Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta Arcachon

2022-03-07

Cinéma Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta

Arcachon Gironde « Le silence de Lorna » des frères Dardenne.

Avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Alban Ukaj, Morgan Marinne Pour devenir propriétaire d’un snack avec son amoureux Sokol, Lorna, jeune femme albanaise vivant en Belgique, est devenue la complice de la machination de Fabio, un homme du milieu. Fabio lui a organisé un faux mariage avec Claudy pour qu’elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite un mafieux russe prêt à payer beaucoup pour devenir belge. Pour que ce deuxième mariage se fasse rapidement, Fabio a prévu de tuer Claudy. Lorna gardera-t-elle le silence ? Cinéma grand écran Eden Plus d’informations au 05.56.83.44.44 « Le silence de Lorna » des frères Dardenne.

Cinéma Grand Ecran 9 bis Avenue Gambetta Arcachon

