Plage de Doucier, le mardi 13 juillet à 22:00

Ciné plein-air ————– ### CinéMA #79 _L’incroyable histoire de l’île de la Rose_ / 2020 / 1h58min / Comédie, biopic. (Titre original : L’incredibile storia dell’isola delle rose) Sydney Sibilia (réalisation), une production Netflix. Avec Elio Germano, Matilda De Angelis, Tom Wlaschiha 1968. Giorgio Rosa, jeune ingénieur italien fantasque et libertaire, rêve d’une nouvelle république utopique. C’est au large de la côte italienne, en face de Rimini, en dehors des eaux territoriales, qu’il construit son île de la Rose comme un État indépendant. Plate-forme de 400m2 soutenue par des colonnes d’acier, la « République espérantiste de l’Île de la Rose », avec drapeau, monnaie et timbre postal, prend pour maître mot la liberté. Elle attire ainsi les regards à la fois fascinés et méfiants du gouvernement, puis du monde… Inspiré de faits réels, ce long-métrage burlesque et excentrique, qui rend hommage à la comédie italienne des années 60, est une ode aux idéaux les plus fous, de ceux qui animent les hommes, les dépassent et leur font dépasser les normes établies pour donner vie à des utopies aussi intrigantes que critiques.

Entrée libre

Plage de Doucier 39130 Doucier Doucier Jura



