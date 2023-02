Poussières en agriculture : comment protéger sa santé ? Cinéma 64120 Saint Palais Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Poussières en agriculture : comment protéger sa santé ? Cinéma 64120 Saint Palais, 21 mars 2023, Saint-Palais. Poussières en agriculture : comment protéger sa santé ? Mardi 21 mars, 10h30 Cinéma 64120 Saint Palais Réunion d’information à l’attention des éleveurs de la filière bovine et ovine. Présentation du réseau REPRAN, créé par la MSA pour améliorer la prévention et le dépistage des pathologies respiratoires en milieu agricole. Débats, tables-ronde, en présence de professionnels de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels en agriculture. Cinéma 64120 Saint Palais rue Jean Urruty Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:30:00+00:00 – 2023-03-21T13:00:00+00:00

