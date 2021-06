CINÉMA : 5ème set Cinémobile Courville-sur-Eure, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Courville-sur-Eure.

CINÉMA : 5ème set

Cinémobile Courville-sur-Eure, le mercredi 21 juillet à 18:00

### Mercredi 21 juillet à 20h30 Art et Essai Réalisé par **Quentin Reynaud** Avec **Alex Lutz**, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas Genre Fiction Durée 113 min **Synopsis** À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n'a jamais brillé?. Pourtant, il y a 17 ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l'a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d'abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain… Passionné d'équitation, Alex Lutz n'avait jamais joué au tennis. Pour se préparer, l'acteur a pratiqué ce sport pendant quatre mois, à raison de quatre heures par jour. Il se rappelle : « Conseillé par un coach, je me suis astreint à taper sans relâche dans des balles, en en ratant beaucoup, énormément. J'ai d'abord très très mal joué, puis mal joué. Je ne joue toujours pas bien, mais il y a un mieux (rire). Cette maladresse n'était pas grave car pour les séquences de matches ou d'entraînement, le rôle demandait essentiellement de savoir mettre, avec le maximum de naturel, trois balles dans sa poche, ou de les faire rebondir par terre, ou d'amorcer un service vraisemblable. » **LA BANDE ANNONCE DU FILM :** [[https://www.youtube.com/watch?v=EHqjVxdKfvU](https://www.youtube.com/watch?v=EHqjVxdKfvU)](https://www.youtube.com/watch?v=EHqjVxdKfvU) **Allons au cinéma en toute sécurité,** en adoptant les comportements adaptés pour nous protéger les uns les autres et pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid19. Toute l'équipe du Cinémobile se mobilise! A partir du 30 juin, retour à la normale : plus de limitation de jauge plus de couvre-feu **Attention, le respect des gestes barrières sera valable jusqu'à nouvel ordre :** le port du masque obligatoire dans la salle et tout au long de la séance. les règles de distanciation à l'extérieur comme à l'intérieur de la salle. le sens de circulation : la sortie se fera exclusivement par le fond de la salle. du gel hydroalcoolique à votre disposition. NOUVEAU : le paiement par carte et sans contact est désormais possible à la caisse du Cinémobile. Nous procéderons à la désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées entre chaque séance. Nous garantissons en plus de la désinfection, une aération régulière de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous accueillir pour partager des moments de cinéma ! ### CINÉMOBILE Place des Fusillés à Courville-sur-Eure Mercredi 21 juillet à 18h00

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



