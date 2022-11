Cinéma : 40 jours, 4 criollos et du silence

2022-12-02 – 2022-12-02 Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux en liberté, se lance un nouveau défi : apprivoiser quatre chevaux dans leur milieu naturel, en totale liberté, dans le campo d’un célèbre chanteur français, Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique en Patagonie où il va mettre en œuvre son savoir faire et sa patience : peu à peu, la magie opère… Documentaire réalisée par Jean-François Pignon avec Florent Pagny. Durée : 1H40. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

