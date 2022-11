Cinéma

2022-11-22 – 2022-11-22 « Le nouveau jouet »

De James Huth – Comédie Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet… dernière mise à jour : 2022-11-10 par

