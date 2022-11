Cinéma

Cinéma, 15 novembre 2022, . Cinéma



2022-11-15 – 2022-11-15 « Close »

De Lucas Dhont – Drame Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre… contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville