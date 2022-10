Cinéma

Cinéma, 26 octobre 2022



2022-10-26 – 2022-10-26 « Dragon ball super : super héro »

De Tetsuro Kodoma – Animation L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller ! dernière mise à jour : 2022-10-01 par

