Cinéma, 9 juin 2022, .

Cinéma

2022-06-09 – 2022-06-09

A l’affiche :

20h30 : Duras et ses ami(e)s font leur festival, projection du film : les enfants

En partenariat et avec la présence de l’association Marguerite Duras

Rencontre avedc Jean-Marc Turine, co-réalisateur et Jean Mascolo fils de Marguerites Duras

