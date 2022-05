Cinéma

Cinéma, 20 mai 2022, . Cinéma

2022-05-20 – 2022-05-20 A l’affiche : n20h : Soirée Cabaret impro LIMA nPrestation d’impro avec la LIMA autour du cinéma , un en-cas vous sera proposé au tarif de 3 euros. n21h : Entre les vagues A l’affiche : n20h : Soirée Cabaret impro LIMA nPrestation d’impro avec la LIMA autour du cinéma , un en-cas vous sera proposé au tarif de 3 euros. n21h : Entre les vagues A l’affiche : n20h : Soirée Cabaret impro LIMA nPrestation d’impro avec la LIMA autour du cinéma , un en-cas vous sera proposé au tarif de 3 euros. n21h : Entre les vagues entre les vagues dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville