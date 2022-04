Cinéma

Cinéma, 4 mai 2022, . Cinéma

2022-05-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-04 “Les Bad guys”

De Pierre Perifel – Animation, Comédie, Aventure, Famille LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

