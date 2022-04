Cinéma

Cinéma, 29 avril 2022, . Cinéma

2022-04-29 – 2022-04-29 A l’affiche :

16h : Ciné môme : Conte marionnettes autour du film La chouette en toque. Avec Delphine Derosais de la compagnie Chuchoconto. Tarif unique 3.50euros

18h30 : Les animaux fantastique 3 – secrets de Dumbeldore

21h : En même temps A l’affiche :

