Cinéma, 26 avril 2022, .

Cinéma

2022-04-26 – 2022-04-26

A l’affiche :

16h : Les bad guys

Soirée Art et essai VO (spécial british)

18h30 : The souvenir part I

21h : The souvenir part II

En-cas servis entre les deux séances ( participation 3 euros)

