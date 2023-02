Cinéma 2 films 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Nièvre

Saint-Amand-en-Puisaye

Cinéma 2 films 1 place du marché, 13 février 2023, Saint-Amand-en-Puisaye . Cinéma 2 films 1 Place du Marché 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye Nievre 1 place du marché 1 Place du Marché

2023-02-13 – 2023-02-13

1 place du marché 1 Place du Marché

Saint-Amand-en-Puisaye

Nievre 4.5 EUR Projection du film » Le chat potté 2″, à 17h30, et du film « Chœur de rockers », à 20 h. mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr 1 place du marché 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Saint-Amand-en-Puisaye Autres Lieu Saint-Amand-en-Puisaye Adresse Saint-Amand-en-Puisaye Nievre 1 place du marché 1 Place du Marché Ville Saint-Amand-en-Puisaye lieuville 1 place du marché 1 Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye Departement Nievre

Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-en-puisaye /

Cinéma 2 films 1 place du marché 2023-02-13 was last modified: by Cinéma 2 films 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye 13 février 2023 1 Place du Marché 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye Nievre 1 place du marché Saint-Amand-en-Puisaye nièvre

Saint-Amand-en-Puisaye Nievre