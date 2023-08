Concert des Frères Jacquard Cinéma, 11 rue de la gare Tournon-Saint-Martin, 14 octobre 2023, Tournon-Saint-Martin.

Tournon-Saint-Martin,Indre

Réservez votre soirée, on va rire et chanter ! avec Les Frères Jacquard – Spectacle In-Certain Regard.

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . 10 EUR.

Cinéma, 11 rue de la gare

Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire



Book your evening, we’re going to laugh and sing! with Les Frères Jacquard – Spectacle In-Certain Regard

Reserve su velada, ¡vamos a reír y cantar! con Les Frères Jacquard – Spectacle In-Certain Regard

Reservieren Sie Ihren Abend, es wird gelacht und gesungen! mit Les Frères Jacquard – Spectacle In-Certain Regard

Mise à jour le 2023-08-28 par Destination Brenne