FILMAR 25e édition – Para no olvidar
Dimanche 26 novembre, 15h00
Cinelux
16.-/12.-
Para no olvidar
Laura Gabay, Uruguay/France/Suisse, 2023, doc, 62', vo st fr

En 1973, le coup d’État en Uruguay a fait fuir de nombreux·ses artistes et intellectuel·le·s, dont José A. Gabay. Toute sa vie, il maintiendra une correspondance de films et d’enregistrements avec ses proches. La réalisatrice rassemble ces archives, retrouvées après le décès de son père, en un méticuleux montage. Un film poétique qui met en lumière les tourments de l’exil politique et l’évolution de nos sociétés depuis 50 ans. En présence de la réalisatrice. Cinelux Boulevard de Saint-Georges 8, 1205 Genève Genève 8973 +41 22 329 45 02 https://www.cinelux.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/para-no-olvidar/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/para-no-olvidar/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinelux/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00

