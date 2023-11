FILMAR 25e édition – Tierra de recuerdos Cinelux Genève, 24 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Tierra de recuerdos 24 et 25 novembre Cinelux

Tierra de recuerdos

Océane Claes et Ruben Pereira, Chili/Suisse, 2023, doc, 50’, vo st fr

De Santiago à l’Araucanie au Chili, ce film suit la militante mapuche Irma del Carmen Cona et la célèbre lonko Juana Calfunao. Unies, elles se battent pour que leur peuple récupère ses terres expropriées depuis la colonisation. Dans un quotidien tantôt ordinaire, tantôt en résistance face aux incursions du gouvernement, leurs voix se croisent et s’élèvent pour briser le silence d’une histoire réprimée, mais bien vivante !

En présence des réalisateur·ice·s et de la lonko Juana Calfunao.

Cinelux Boulevard de Saint-Georges 8, 1205 Genève Genève 8973 +41 22 329 45 02 https://www.cinelux.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/tierra-de-recuerdos/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/tierra-de-recuerdos/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinelux/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:20:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:20:00+01:00

©Océane Claes et Ruben Pereira