FILMAR 25e édition – Los de abajo
Mardi 21 novembre, 21h00
Cinelux

Los de abajo
Alejandro Quiroga, Bolivie/Argentine/Brésil/Colombie, 2022, fiction, 83', vo st fr

Parrainé par la Fondation Patiño

Depuis que l'eau irriguant les terres de sa famille a été détournée pour les projets agricoles de « ceux d'en haut », Gregorio est confronté à la sécheresse qui décime ses cultures et son bétail. Il s'engage en solitaire à faire valoir ses droits, face à l'indifférence des voisin·e·s et à la corruption des élites. Dans un paysage de western, Los de abajo propose une sublime métaphore géographique de l'inégalité.

En présence du réalisateur.

2023-11-21T21:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:45:00+01:00

Cinelux
Boulevard de Saint-Georges 8, 1205 Genève

