Synopsis : d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Chaque mois, près de 40 bourgs et villages lotois bénéficient de séances de cinéma. “Le cinéma partout et pour tous” : une politique ! La volonté d’offrir à chacun la possibilité de voir ou revoir des films récents, d’autres plus anciens…

” Parce que l’éloignement géographique ne doit pas constituer un obstacle à l’épanouissement culturel des individus…”

+33 5 65 20 08 50

