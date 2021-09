Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot, Saint-Paul-Flaugnac CinéLot : “Sœurs” Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac 6 EUR Pass sanitaire et port du masque obligatoire A la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l’espoir qu’il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution. Pass sanitaire et port du masque obligatoire A la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac Cinema dernière mise à jour : 2021-08-24 par

