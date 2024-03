CinéLot Les trois mousquetaires Milady Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, mardi 26 mars 2024.

Synopsis

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Après la projection, une boisson vous sera proposée pour discuter du film et prolonger la soirée . 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Salle de la mairie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie collectifcinema-castelnau@orange.fr

