Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès Lot, Sénaillac-Lauzès Cinélot : BAC Nord Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès Catégories d’évènement: Lot

Sénaillac-Lauzès

Cinélot : BAC Nord Sénaillac-Lauzès, 11 décembre 2021, Sénaillac-Lauzès. Cinélot : BAC Nord Sénaillac-Lauzès

2021-12-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-11 23:00:00 23:00:00

Sénaillac-Lauzès Lot Sénaillac-Lauzès Le film « BAC Nord » de Cédic Jimenez sera diffusé le samedi 11 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Sénaillac-Lauzès. Synopsis : 2012. Les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux… Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopoulos. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021 DR

Sénaillac-Lauzès

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OT Labastide-Murat

Détails Catégories d’évènement: Lot, Sénaillac-Lauzès Autres Lieu Sénaillac-Lauzès Adresse Ville Sénaillac-Lauzès lieuville Sénaillac-Lauzès