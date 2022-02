CinéLot, Avec Bonjour le Monde et Délicieux Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie à 15h30 : “Bonjour le monde”

à 20h30 : “Délicieux” CinéLot à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Mardi 22 février, 2 films

Respect des mesures sanitaires (masque, pass sanitaire) fdfr46@orange.fr +33 5 65 11 44 36 à 15h30 : “Bonjour le monde”

à 20h30 : “Délicieux” ©Fédération Départementale Des Foyers Ruraux Du Lot

