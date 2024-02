Cinélot à Le Bourg » Blackbird, Blackberry » (le merle et la mûre) Le Bourg, samedi 24 février 2024.

Cinélot à Le Bourg » Blackbird, Blackberry » (le merle et la mûre) Le Bourg Lot

Ethéro tient une épicerie dans un petit village reculé en Géorgie. À 48 ans, cette femme indépendante et solitaire découvre tardivement l’amour et sa sexualité. Alors que cette passion nouvelle change sa façon d’envisager son avenir, elle doit faire face aux commérages des femmes de sa communauté et aux fantômes des figures patriarcales de sa famille.

Film georgien d’Elene Naveriani

Durée:1h55

Date de sortie: 13 décembre 2023

Genre: drame 33 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Salle de quartier

Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com

L’événement Cinélot à Le Bourg » Blackbird, Blackberry » (le merle et la mûre) Le Bourg a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Lacapelle Marival