CinéLot à Blars Blars, dimanche 11 février 2024.

Chaque mois, près de 40 bourgs et villages lotois bénéficient de séances de cinéma. « Le cinéma partout et pour tous » : une politique ! La volonté d’offrir à chacun la possibilité de voir ou revoir des films récents, d’autres plus anciens…

» Parce que l’éloignement géographique ne doit pas constituer un obstacle à l’épanouissement culturel des individus… »

La projection est organisée par le café associatif le Blarsois, qui organise tout au long de l’année des animation à Blars.

Film d’animation « Migration » : La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement, dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque, en passant par New York. Alors qu’ils s’envolent vers le soleil pour l’hiver, le plan si bien tracé des Colvert va vite battre de l’aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

De Benjamin Renner, Guylo Homsy | Par Mike White, Benjamin Renner

Avec Pio Marmaï, Kumail Nanjiani, Laure Calamy4 EUR.

Salle des fêtes

Blars 46330 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11 18:30:00



