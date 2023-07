CINELLI BROTHERS + EDDIE V9 L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, 21 octobre 2023, Tremblay-en-France.

Le samedi 21 octobre 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif Plein : 18 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR

The Cinelli Brothers : projet né de la passion pour le Blues 60’s/70’s, inspiré par les styles de Chess, Stax et Motown, le dernier disque «Villa Jukejoint» a été nominé «Blues Album Of the Year».

THE CINELLI BROTHERS

The Cinelli Brothers est un projet né d’une passion commune pour le Blues des années 60 et 70, quand les deux frères, Marco et Alessandro ont décidé de former une équipe explosive en présentant un répertoire original dans le style de Chess, Stax et de la Motown. Rejoignant les deux frères sur scène, Tom Julian-Jones à l’harmonica, à la guitare et au chant et Stephen Giry à la basse, à la guitare et au chant. Leur premier album Babe Please Set Your Alarm a été enregistré au Soup Studio à Londres. L’album est arrivé numéro 2 à l’IBBA en Juin 2018.

Le groupe est mis en avant dans les magazines Blues in Britain, Blues Matters, Classic Rock et bien d’autres. Le Music Republic Magazine a nommé Marco Cinelli meilleur guitariste de l’année 2018. Le 30 novembre 2021, le groupe a sorti son deuxième album « Villa Jukejoint » en conjonction avec un concert SOLD OUT au légendaire 100 Club de Londres. Album du mois de février pour l’IBBA, qui diffusait une chanson différente chaque semaine, les disques ont été présentés dans des magazines au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas, avec des critiques fantastiques.

En 2020, 2021 et 2022, le groupe a été nominé pour les UK Blues Awards en tant que « Blues Band Of the Year ». En janvier de cette année, le disque « Villa Jukejoint » a été nominé pour les UK Blues Awards en tant que « Blues Album Of the Year ». The Cinelli Brothers sont un exemple encourageant pour une génération de musiciens passionnés partageant l’amour du Blues, de la Soul, du RnB et les sons authentiques qui ont fait du blues une pierre angulaire de l’histoire de la musique.

Prémière partie : EDDIE V9

Eddie 9V – comme « 9 Volt », pour les curieux – agit depuis toujours à l’instinct. Originaire d’Atlanta, il sort son premier album « Left My Soul In Memphis » en 2019. Ce prodigieux multi-instrumentiste a fait l’une des sorties les plus remarquées de l’année. Son second album « Little Black Flies » sorti 2021 sur Ruf Records, est le mouvement le plus impulsif de ce musicien de seulement 25 ans. Enregistré en direct dans les studios Echo Deco à Atlanta, Eddie voulait qu’il soit enregistré comme s’il se déroulait juste devant nous – jusqu’au tintement des bouteilles et aux plaisanteries de studio.

« Little Black Flies » représente un passage de témoin à un chef de file que beaucoup voient comme le renouveau de la scène roots du Sud. La sortie de son troisième album, « Capricorn », début 2023, ouvre les portes de la scène internationale à cet artiste hors norme.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com https://lodeonscenejrc.soticket.net

