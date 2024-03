Cinélatino : Un costume pour Nicolás Médiathèque Grand M Toulouse, dimanche 24 mars 2024.

Cinélatino : Un costume pour Nicolás Réalisé par Eduardo Rivero | Mexique | 1h27 | 2020 |VF Dimanche 24 mars, 15h00 Médiathèque Grand M

Dimanche 24 mars à 15h

Réalisé par Eduardo Rivero | Mexique | 1h27 | 2020 |VF

Nicolás, 10 ans, est atteint du syndrome de Down. Chaque année pour son anniversaire, sa maman lui confectionnait un costume. N’étant plus parmi eux, Nicolás doit aller vivre avec ses grands-parents et son cousin David, un enfant troublé, sujet aux cauchemars. À l’aide de ses déguisements, Nicolás va se lancer dans une aventure pour libérer son cousin des cauchemars ainsi que tout un royaume plongé dans le chaos.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/cinelatino-un-costume-pour-nicolas/ »}]

Projection Jeune