Cinélatino : Sergio et Sergei Médiathèque Empalot Toulouse, samedi 23 mars 2024.

Cinélatino : Sergio et Sergei Réalisé par Ernesto Darañas Serrano | Cuba | 1h33 | 2017 Samedi 23 mars, 15h00 Médiathèque Empalot

Samedi 23 mars à 15h

Réalisé par Ernesto Darañas Serrano | Cuba | 1h33 | 2017

Dans le cadre du Focus Salut les cubains.

1991, l’URSS se décompose et abandonne Cuba à son sort. Dans ce contexte difficile, Sergio, radio amateur et professeur de marxisme, cherche à redonner sens à sa vie. Parallèlement, Serguéi, le dernier cosmonaute soviétique, a été délaissé et livré à lui-même, dans l’espace. Grâce à leur radio, tous deux entrent par hasard en communication.

Médiathèque Empalot

Projection Tout public