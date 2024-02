Cinélatino : Samuel et la Lumière Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Cinélatino : Samuel et la Lumière Réalisé par Vinícius Girnys | Brésil | 1h10 | 2022 Samedi 16 mars, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Samedi 16 mars à 15h

En partenariat avec l’Institut Pluri Disciplinaire des Amérique de Toulouse (IPEAT).

Réalisé par Vinícius Girnys | Brésil | 1h10 | 2022

Samuel, 5 ans, habite à Ponta Negra, un petit village sur la côte de Paraty. Il vit dans un cadre idyllique, au rythme de la nature et semble grandir en s’épanouissant. Mais petit à petit, c’est une réalité plus complexe que l’on voit émerger, pleine de contradictions, où se confrontent modernité et tradition, luxe et déchets, nature et technologie, formant un portrait du Brésil contemporain. L’arrivée de l’électricité et du tourisme dans le village cristallisent la déconstruction d’un paradis idéalisé.

Projection suivie d’un débat autour du documentaire et des enjeux écologiques au Brésil avec Sébastien Rozeaux, enseignant chercheur en histoire, IPEAT UT2J et Eloise Prévost, enseignante chercheure en sociologie, IPEAT, UT2J.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/cinelatino-samuel-et-la-lumiere/ »}]

Projection Tout public