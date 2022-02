Cinélatino, Rencontres de Toulouse, 34e édition American Cosmograph Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### 34e édition du festival Organisé par l’association ARCALT, le festival Cinélatino ouvre les portes de l’Amérique latine. **Dix jours, près de 150 films, des rencontres dans une ambiance conviviale**. Un événement pour découvrir les meilleurs films de l’année, les jeunes talents, l’univers de cinéastes confirmés et revisiter l’histoire du cinéma latino-américain sous différents angles. En 2022, le festival aborde l’actualité cinématographique et porte des regards. Avec Cinéma en Construction, il soutient des projets de films de cinéastes. Il s’intéresse à l’œuvre cinquantenaire du documentariste chilien Patricio Guzmán et à une figure originale : l’argentin Matias Piñeiro qui rencontre Shakespeare à chaque coin de film. Inauguration le vendredi 25 mars 2022 à 20h au square Charles-de-Gaulle ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](http://cinelatino.fr/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/Cinelatino.Rencontres.Toulouse/) ![]() ### Infos pratiques Du 25 mars au 3 avril 2022

7,50€ / 5,50€PASS FESTIVAL :60€ (pass nominatif illimité)60€ (carnet 15 places à partager)27,50€ (carnet 5 séances à partager)

Culture American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

