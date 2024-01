Cinélatino : Mardi de l’INA – Cuba, terre de cinéma ? Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 19 mars 2024.

Cinélatino : Mardi de l’INA – Cuba, terre de cinéma ? Dans le cadre du focus « Salut les cubains », l’INA et Cinélatino vous proposent une plongée dans les collections de l’INA. Mardi 19 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 19 mars à 18h

Dans le cadre du focus « Salut les cubains », l’INA et Cinélatino vous proposent une plongée dans les collections de l’INA.

Cuba, terre de cinéma ?

L’ICAIC, Institut Cubain des Arts et de l’Industrie Cinématographique, a produit de très nombreux courts-métrages de grande qualité, les noticieros information ou propagande ? Les télévisions françaises ont su rencontrer des cinéastes majeurs, dissidents ou non, qui se sont exprimés en toute liberté. Les documents conservés par l’INA jalonnent l’histoire du cinéma cubain et s’offrent au débat.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis, Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

