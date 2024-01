Cinélatino : La Camarista Médiathèque José Cabanis Toulouse, dimanche 17 mars 2024.

Cinélatino : La Camarista Réalisé par Lila AVILÉS, en présence de Teresa Sanchez | Mexique | 1h42 | 2018 Dimanche 17 mars, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Dimanche 17 mars à 15h

Dans le cadre du Focus consacré à Teresa Sanchez.

Réalisé par Lila AVILÉS, en présence de Teresa Sanchez | Mexique | 1h42 | 2018

Evelia est femme de chambre dans un hôtel de luxe à Mexico. Sa routine s’enrichit du lien particulier qu’elle cultive avec les objets trouvés dans les chambres et qui la font rêver d’une vie meilleure. À son horaire déjà chargé, elle ajoute des études et donne des coups de main à ses collègues. Discrète et consciencieuse, elle espère obtenir la gestion de l’étage VIP.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/cinelatino-la-camarista/ »}]

Projection Tout public