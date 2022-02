Cinélatino, 34es Rencontres de Toulouse Médiathèque José Cabanis, 25 mars 2022, Toulouse.

25 mars au 3 avril 2022 Tous les films sont en VOSTFR Cinélatino porte son regard curieux et perspicace sur le cinéma d’aujourd’hui en Amérique latine et les films les plus récents nourrissent ses compétitions. En 2022, au tout-neuf répondent deux regards : un sur la solide aventure de Cinéma en Construction, qui, depuis 20 ans, soutient des projets et des cinéastes pour que naissent des films et l’autre sur l’œuvre cinquantenaire de Patricio Guzmán. Une dizaine de films du documentariste parcourent l’Histoire du peuple chilien dont l’Unité populaire a été brisée par le coup d’État en 1973 et celle, intime, du cinéaste dans sa quête de la mémoire. Autre figure originale du cinéma latino-américain, l’Argentin Matías Piñeiro rencontre Shakespeare à chaque coin de film. Une expérience. On danse le tango, on amène ses enfants, on se retrouve au « barrio latino », au gré des apéros concerts. Partager le cinéma est une fête, de lieux en lieux, pendant dix jours.

